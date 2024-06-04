Глэнтон заявил, что одержит досрочную победу над Егоровым

Американский боксер Брэндон Глэнтон поделился ожиданиями от предстоящего поединка с россиянином Алексеем Егоровым.

«Алексей очень хороший, очень серьезный боец. Я бы не стал выделять что-то конкретное. Я бы сказал, что он хорош во всех аспектах. Моя главная задача — приехать на арену и выигрывать раунд за раундом. У меня есть ощущение, что мой соперник не продержится до конца этого поединка», — приводит слова Глэнтона РЕН ТВ.

Бой Егорова против Глэнтона пройдет 7 июня на волейбольной арене «Динамо» в Москве в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В своей карьере 32-летний россиянин одержал 12 побед и потерпел 1 поражение. На счету 32-летнего Глэнтона 19 побед и 2 поражения.