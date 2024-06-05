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Погодин — Никулин: дата и время начала боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Погодин проведет поединок против Никулина на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 7 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Тимур Никулин.
Фото Соцсети

Денис Погодин проведет поединок против Тимура Никулина в рамках полуфинала Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 7 июня. Вечер бокса пройдет на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Бой пройдет по правилам профессионального бокса в формате — четыре раунда по три минуты.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В прямом эфире поединки основного карда покажет федеральный телеканал РЕН ТВ. Трансляция начнется в 23.00 мск. В полном объеме вечер бокса будет доступен на нашем YouTube-канале «Ушатайка».

34-летний Погодин — непобежденный боец кулачной лиги Top Dog. В профессиональном боксе его рекорд — 2 победы, 2 поражения.

28-летний Никулин — звезда промоушенов Pravda и Hardcore. Его рекорд — 8 побед, 0 поражений.

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