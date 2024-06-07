Казахстанский боец Ернар Ерназарулы проведет поединок по правилам бокса на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» 7 июня с Павлом Шелестом из Белоруссии. Их бой главного карда пройдет в формате 4 раундов по 3 минуты. Он начнется в 23.30 мск.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» проходит в Москве на волейбольной арене «Динамо».

Трансляция боя Шелест — Ерназарулы доступна в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ и на YouTube-канале «Ушатайка» (плеер доступен на сайте «СЭ»).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» с самыми интересными событиями боя Шелест — Ерназарулы и других противостояний.

У 28-летнего Ерназарулы по прозвищу «Донателло» в профессиональном боксе — две победы и четыре поражения. В активе 29-летнего Шелеста рекорд в кулачных боях — две победы и два поражения.