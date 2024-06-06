«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: время начала и где смотреть бои турнира 7 июня

«Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» пройдет на волейбольной арене «Динамо» в Москве в пятницу, 7 июня. В главном событии вечера состоится поединок в тяжелом весе между россиянином Алексеем Егоровым и американцем Брендоном Глэнтоном. Формат боя — 4 раунда по 3 минуты.Поединок станет титульным: боксеры будут биться за пояс WBA International.

Во втором по значимости поединке встретятся тяжеловесы: россиянин Артем Сусленков и венесуэлец Вилмер Васкес. Также в рамках главного карда запланирован боксерский «Гран-при». В первом полуфинале не побежденный в боксе Тимур Никулин встретится с чемпионом кулачной лиги Top Dog Денисом Погодиным, а во втором поединке представитель Hardcore Ернар Ерназарулы сразится с бойцом Top Dog Павлом Шелестом.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В прямом эфире поединки основного карда покажет федеральный телеканал РЕН ТВ. Трансляция начнется в 23.00 мск. В полном объеме вечер бокса будет доступен на нашем YouTube-канале «Ушатайка».

32-летний Егоров — чемпион Европы и России, чемпион по версии Aiba Professional Boxing (2015), WBA Gold (2019-н.в.), IBF International (2019). Его рекорд в профессиональной карьере — 13 побед, 1 поражение.

32-летний Глентон входит в топ-15 рейтингов WBC и WBO в первом тяжелом весе. На его счету рекорд — 19 побед, 2 поражения.

Основная информация о предстоящем турнире доступна в материале на сайте «СЭ».