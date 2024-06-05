Казахстанский боец Ернар «Донателло» Ерназарулы проведет поединок против белоруса Павла «Берсерка» Шелеста на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 7 июня. Вечер бокса пройдет на волейбольной арене «Динамо» в Москве и начнется в 23.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В прямом эфире поединки основного карда покажет федеральный телеканал РЕН ТВ. Трансляция начнется в 23.00 мск. В полном объеме вечер бокса будет доступен на нашем YouTube-канале «Ушатайка».

28-летний Ерназарулы имеет рекорд в профессиональном боксе — 2 победы, 4 поражения.

На счету 29-летнего Шелеста рекорд в кулачных боях — 2 победы, 2 поражения.