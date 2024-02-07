Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Новости
Статьи Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 01:30

Джонсон: «Я просто должен пойти и уничтожить Тернера тем, что я знаю лучше всего»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боец Кевин Джонсон рассказал о подготовке к бою с Шоном Тернером в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Турнир состоится 16 февраля.

«Я в приподнятом настроении, экстазе, рад, взволнован. Я очарован всем на свете. Это тонна эмоций поверх эмоций, внутри эмоций, вне эмоций и вокруг эмоций. Если ты думаешь о клетке, ты можешь просто вызвать у себя стресс и беспокойство. И ты думаешь, что что-то изменилось. Но нет. Перчатки меньше, да, но для меня это пустяк. Я родом с улицы. Я привык набивать костяшки пальцев голыми руками, так что это пустяк.

Я тренируюсь, слежу за питанием, я играю на пианино и хожу в сауну. Итак, это то, чем я занимаюсь. 310 дней в году. Гарантированно. Тернер больше привык к этому стилю боя, чем я. Так что я просто должен пойти и уничтожить его тем, что я знаю лучше всего. То, на чем я специализируюсь, на чем он не специализируется. Так это игра в шахматы. Бокс — это игра в шахматы, а не в шашки», — приводит РЕН ТВ слова Джонсона.

44-летний Джонсон провел на профессиональном ринге 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом) и потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью.

11 января Джонсон получил российский паспорт. При смене гражданства он взял отчество Владимирович.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1188146-dzhonson-poobeshchal-unichtozhit-ternera-na-ringe
Кевин Джонсон
0
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Сочи отмечает 10-летие после открытия зимней Олимпиады
Борьба за любовь и жизнь, двое детей и венчание: история Костомарова и Домниной
ВКС РФ и артиллерия нанесли удары по президентской бригаде армии Украины
Карлсон ответил на обвинения в предательстве из-за интервью с Путиным
На Украине заявили об обращении к РФ с просьбой передать тела погибших в Ил-76
Журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию
Популярное видео
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер оценил форму Джонсона перед боем на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Новости
RSS RSS
Все новости