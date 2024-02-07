Джонсон: «Я просто должен пойти и уничтожить Тернера тем, что я знаю лучше всего»

Боец Кевин Джонсон рассказал о подготовке к бою с Шоном Тернером в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Турнир состоится 16 февраля.

«Я в приподнятом настроении, экстазе, рад, взволнован. Я очарован всем на свете. Это тонна эмоций поверх эмоций, внутри эмоций, вне эмоций и вокруг эмоций. Если ты думаешь о клетке, ты можешь просто вызвать у себя стресс и беспокойство. И ты думаешь, что что-то изменилось. Но нет. Перчатки меньше, да, но для меня это пустяк. Я родом с улицы. Я привык набивать костяшки пальцев голыми руками, так что это пустяк.

Я тренируюсь, слежу за питанием, я играю на пианино и хожу в сауну. Итак, это то, чем я занимаюсь. 310 дней в году. Гарантированно. Тернер больше привык к этому стилю боя, чем я. Так что я просто должен пойти и уничтожить его тем, что я знаю лучше всего. То, на чем я специализируюсь, на чем он не специализируется. Так это игра в шахматы. Бокс — это игра в шахматы, а не в шашки», — приводит РЕН ТВ слова Джонсона.

44-летний Джонсон провел на профессиональном ринге 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом) и потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью.

11 января Джонсон получил российский паспорт. При смене гражданства он взял отчество Владимирович.