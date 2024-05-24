Роман Андреев.

Поединок между Романом Андреевым и Тереллом Бостиком открывает главный кард турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

На сайте «СЭ» доступна текстовая онлайн-трансляция турнира. Прямой эфир идет на телеканале РЕН ТВ, следить за вечером бокса можно на YouTube-канале «СЭ» — «Ушатайка».

38-летний Андреев — профессиональный российский боксер, который выступает в легкой весовой категории. Роман — бывший чемпионом мира по версии WBA Gold, также он владел титулом чемпиона Паназиатской боксерской ассоциации (PABA), интерконтинентальным поясом Всемирной боксерской организации (WBO) и званием чемпиона Европы WBO. На его счету рекорд — 25-0-1.

32-летний американский боксер в своей карьере имеет рекорд — 11-0-2.

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