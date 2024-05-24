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Сегодня, 23:00

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: началась прямая трансляция боев главного карда

Начался главный кард турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Вячеслав Дацик.
Фото Кристина Кормилицына, Известия

Началась трансляция основного карда турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Боксерский вечер проходит в ледовом дворце «Арена Балашиха» в Балашихе.

Главным событием станет бой между Вячеславом Дациком (Россия) и Шоном Тернером (Ирландия). В соглавном поединке сойдутся россиянин Алексей Папин и малавиец Айзек Чилемба.

На сайте «СЭ» доступна текстовая онлайн-трансляция боксерского вечера. Прямой эфир на телеканале РЕН ТВ начнется в 23.15 по московскому времени, следить за турниром можно на YouTube-канале «СЭ» — «Ушатайка».

Узнать, какие поединки состоятся в главном карде, можно в нашем материале.

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: новости и статьи, фото и видео доступны в разделе на сайте «СЭ»

Бокс
Алексей Папин
Вячеслав Дацик
Шон Тернер
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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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