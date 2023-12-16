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Гукасян о победе над Рамиресом: «Всем кажется — вышел, четыре раунда отбоксировал... А это литры пота и годы тренировок»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российский боксер Эдгар Гукасян прокомментировал победу над американцем Джемини Рамиресом в поединке на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который прошел в Челябинске.

Гукасян выиграл четырехраундовый бой единогласным решением судей.

«К нему надо подобрать ключи. Из-за того, что раундов было мало, я не успел показать весь свой потенциал. А в целом — победа, идем дальше. Всем кажется — вышел, четыре раунда отбоксировал. А это литры пота, тяжелые тренировки из года в год... Я ровно 22 года занимаюсь боксом. Вы представляете, сколько проделанной работы?» — приводит РЕН ТВ слова Гукасяна.

На счету 34-летнего Гукасяна 12 побед, 3 поражения и 1 ничья в профессиональном боксе.

Источник: РЕН ТВ
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