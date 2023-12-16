Бабанин рассказал, что было для него самым тяжелым в поединке с Джонсоном

Российский боксер и новый чемпион «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в тяжелом весе Максим Бабанин прокомментировал свою победу над американцем Кевином Джонсоном.

Бабанин выиграл у Джонсона единогласным решением судей.

«Я знал, что Кевин Джонсон — опытный боец, держит удар. Настраивался сразу на всю дистанцию... В американской школе умеют защищаться, убирать голову и подставлять плечи. Это было самое тяжелое — подобраться к нему.

Первый раз стал чемпионом РЕН ТВ. Не первый раз надевал пояс, но такой еще ни разу. Приятно. Жду следующих вызовов... Точно знаю, что уснуть не смогу. Эйфория будет все утро... Кто захочет у меня забрать пояс — хоть завтра, я готов принять вызов», — приводит РЕН ТВ слова Бабанина.

Поединок Бабанина и Джонсона стал главным событием турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который прошел 15 декабря в Челябинске.