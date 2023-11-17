Владимир Минеев проведет поединок по правилам кикбоксинга с Иваном Штырковым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» в субботу, 18 ноября. 3-раундовый бой пройдет в тяжелой весовой категории пройдет на площадке RED ARENA в Сочи. Время начала турнира — в 20.00 по московскому времени. Главный бой ожидается не ранее 23.00 мск.

Основной кард:

Иван Штырков (Россия) — Владимир Минеев (Россия)

Ислам Муртазаев (Россия) — Сенак Азими (Иран)

Евгений Ганин (Россия) — Дамьян Саванович (Сербия)

Никита Шостак (Белоруссия) — Александр Малафеев (Россия)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Схватки в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале РЕН ТВ и YouTube-канале «Ушатайка».

Трансляция турнира будет доступна на YouTube-канале «Ушатайка»