Иван Штырков.

Владимир Минеев проведет 3-раундовый бой в тяжелой весовой категории с Иваном Штырковым в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» 18 ноября, в субботу. Бой по правилам кикбоксинга состоится на площадке RED ARENA в Сочи. Начнется турнир в 20.00 по московскому времени. Ориентировочное время начала главного боя — не ранее 23.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Прямой эфир турнира бесплатно покажут на телеканале «РЕН ТВ» и YouTube-канале «Ушатайка».

На счету Штыркова в ММА — 22 победы, 2 поражения и 1 ничья. Минеев провел в смешанных единоборствах 18 боев, в которых одержал 16 побед, 1 поражение и 1 ничью.

Трансляция турнира будет доступна на YouTube-канале «Ушатайка»