"Сегодняшнее серебро очень ценно". Демченко - о втором месте на этапе Кубка мира в Сочи

Российская саночница Виктория Демченко заявила, что очень довольна своим результатом на этапе Кубка мира в Сочи. 23-летняя спортсменка завоевала серебряную медаль.

- Три года назад я была уже здесь второй, но сегодняшнее серебро мне более ценно, - приводит ТАСС слова Демченко. - Сезон выдался для меня непростой, мне очень тяжело собираться на заезды, потому что в голове у меня непонятная сумятица, постоянно приходится себя успокаивать. Почему удалось показать здесь высокий результат? С самого начала недели у меня здесь все получалось, катилось хорошо.

Напомним, Виктория Демченко является дочерью трехкратного серебряного призера Олимпийских игр в санном спорте Альберта Демченко.

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