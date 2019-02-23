17:46 | Сани

"Сегодняшнее серебро очень ценно". Демченко - о втором месте на этапе Кубка мира в Сочи

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Российская саночница Виктория Демченко заявила, что очень довольна своим результатом на этапе Кубка мира в Сочи. 23-летняя спортсменка завоевала серебряную медаль.

- Три года назад я была уже здесь второй, но сегодняшнее серебро мне более ценно, - приводит ТАСС слова Демченко. - Сезон выдался для меня непростой, мне очень тяжело собираться на заезды, потому что в голове у меня непонятная сумятица, постоянно приходится себя успокаивать. Почему удалось показать здесь высокий результат? С самого начала недели у меня здесь все получалось, катилось хорошо.

Напомним, Виктория Демченко является дочерью трехкратного серебряного призера Олимпийских игр в санном спорте Альберта Демченко

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https://tass.ru/sport/6151560

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