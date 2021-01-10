Российские саночники стали чемпионами Европы в командных соревнованиях

Сборная России стала чемпионом Европы по санному спорту в командных соревнованиях. В составе команды выступали Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов. Второе место в латвийской Сигулде заняли хозяева трассы, третьими стали немцы.

Санный спорт

Сигулда (Латвия)

Кубок мира

Чемпионат Европы

Командные соревнования

1. Россия (Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Кашкин/Коршунов) — 2.12,833

2. Латвия — 2.13,000

3. Германия — 2.13,022