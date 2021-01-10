Российские саночники стали чемпионами Европы в командных соревнованиях
15:51
Сборная России стала чемпионом Европы по санному спорту в командных соревнованиях. В составе команды выступали Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов. Второе место в латвийской Сигулде заняли хозяева трассы, третьими стали немцы.
Санный спорт
Сигулда (Латвия)
Кубок мира
Чемпионат Европы
Командные соревнования
1. Россия (Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Кашкин/Коршунов) — 2.12,833
2. Латвия — 2.13,000
3. Германия — 2.13,022
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