Россия выиграла командные соревнования по санному спорту в Винтерберге
15:00
Российская сборная стала лучшей в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по санному спорту в Винтерберге. Россияне опередили Италию и Латвию, которые стали второй и третьей соответственно.
Санный спорт
Винтерберг (Германия)
Кубок мира
Командные соревнования
1. Россия (Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Денисьев/Антонов) — 2.36,848
2. Италия — 2.37,342
3. Латвия — 2.37,447
4. Польша — 2.39,293
5. Словакия — 2.40,637
6. Украина — 2.46,697
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