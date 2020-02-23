Россия выиграла командные соревнования по санному спорту в Винтерберге

Российская сборная стала лучшей в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по санному спорту в Винтерберге. Россияне опередили Италию и Латвию, которые стали второй и третьей соответственно.

Санный спорт

Винтерберг (Германия)

Кубок мира

Командные соревнования

1. Россия (Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Денисьев/Антонов) — 2.36,848

2. Италия — 2.37,342

3. Латвия — 2.37,447

4. Польша — 2.39,293

5. Словакия — 2.40,637

6. Украина — 2.46,697