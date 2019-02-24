Россия выиграла командные соревнования на Кубке мира в Сочи

На этапе Кубка мира по санному спорту в Сочи состоялись командные соревнования. Победу одержала сборная России.

За российскую команду выступали Виктория Демченко, Семен Павличенко, Александр Денисьев и Владислав Антонов. Второе место заняла сборная Германии, третьей стала команда Латвии.

Санный спорт

Сочи (Россия)

Кубок мира

Командные соревнования

1. Россия (Виктория Демченко, Семен Павличенко, Денисьев/Антонов) - 2.45,272

2. Германия (Натали Гайзенбергер, Феликс Лох, Эггерт/Бенеккен) - 2.45,344

3. Латвия (Кендия Апариоде, Кристерс Апарйодс, А. Сикс/Ю. Сикс) - 2.45,399