Россия выиграла командные соревнования на Кубке мира в Сочи

На этапе Кубка мира по санному спорту в Сочи состоялись командные соревнования. Победу одержала сборная России.
За российскую команду выступали Виктория Демченко, Семен Павличенко, Александр Денисьев и Владислав Антонов. Второе место заняла сборная Германии, третьей стала команда Латвии.
Санный спорт
Сочи (Россия)
Кубок мира
Командные соревнования
1. Россия (Виктория Демченко, Семен Павличенко, Денисьев/Антонов) - 2.45,272
2. Германия (Натали Гайзенбергер, Феликс Лох, Эггерт/Бенеккен) - 2.45,344
3. Латвия (Кендия Апариоде, Кристерс Апарйодс, А. Сикс/Ю. Сикс) - 2.45,399
Загрузка...