Репилов раздосадован сходом с дистанции главного соперника

Российский саночник Роман Репилов поделился эмоциями после победы на чемпионате мира в Сочи. Россиянин по сумме двух попыток показал результат 1 минута 43,099 секунды.

— Прошло уже минут десять после финиша, я уже осознаю, что опять стал чемпионом мира, — цитирует Репилова ТАСС. — Понимаю, что это круто. Но гораздо круче было бы, если бы Давид Гляйршер доехал до финиша. Приятнее выигрывать золото в прямой борьбе, но получилось так, что он перевернулся.

Австриец Гляйршер, лидировавший после первой попытки, во время второго заезда перевернулся и не смог финишировать.