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Репилов посвятил победу на чемпионате мира своей семье

17:16
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Российский саночник Роман Репилов, впервые в своей карьере выигравший золото чемпионата мира, посвятил этот успех своим родным — жене, матери и дочери.

— Я посвящаю эту медаль дочке, жене и маме, потому что каждая из них занимает важное место в моем сердце, особенно дочь, — сказал чемпион мира в интервью ТАСС.

Сегодняшняя моя золотая медаль одна стоит всех ранее завоеванных наград, она завоевана на пределе эмоций, радостных и грустных. Очень тяжело настраиваться на старт, до того момента пока не выходишь на него. А когда приезжаешь и понимаешь, что ты чемпион мира, то просто радуешься тому, что не заплакал.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7764461

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