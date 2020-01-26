Павличенко выиграл спринт на этапе Кубка мира в Сигулде

Российский саночник Семен Павличенко выиграл спринт на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде. Другой россиянин Максим Аравин занял десятое место.

Сигулда (Латвия)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

Спринт

1. Семен Павличенко (Россия) — 29,082

2. Доминик Фишналлер (Италия) — 29,151

3. Давид Гляйршер (Австрия) — 29,156

4. Рикс Розитис (Латвия) — 29,165

5. Вольфганг Киндль (Австрия) — 29,302

10. Максим Аравин (Россия) — 29,371

11. Александр Горбацевич (Россия) — 29,402

12. Роман Репилов (Россия) — 29,404