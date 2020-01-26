Павличенко выиграл спринт на этапе Кубка мира в Сигулде
16:29
Российский саночник Семен Павличенко выиграл спринт на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде. Другой россиянин Максим Аравин занял десятое место.
Сигулда (Латвия)
Кубок мира
Мужчины
Одиночка
Спринт
1. Семен Павличенко (Россия) — 29,082
2. Доминик Фишналлер (Италия) — 29,151
3. Давид Гляйршер (Австрия) — 29,156
4. Рикс Розитис (Латвия) — 29,165
5. Вольфганг Киндль (Австрия) — 29,302
10. Максим Аравин (Россия) — 29,371
11. Александр Горбацевич (Россия) — 29,402
12. Роман Репилов (Россия) — 29,404
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...