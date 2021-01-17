Немка Гайзенбергер выиграла этап Кубка мира в Оберхофе, Иванова — 4-я
16:42
Немка Натали Гайзенбергер стала победительницей этапа Кубка мира по санному спорту в Оберхофе.
Лучшая из россиянок — Татьяна Иванова — показала четвертый результат.
Санный спорт
Оберхоф (Германия)
Кубок мира
7-й этап
Женщины
Одиночка
1. Натали Гайзенбергер (Германия) — 1.22,121 (41,112 + 41,009)
2. Маделин Эгле (Австрия) — 1.22,349 (41,147 + 41,202)
3. Анна Беррайтер (Германия) — 1.22,357 (41,227 + 41,130)
4. Татьяна Иванова (Россия) — 1.22,389 (41,201 + 41,188)
6. Виктория Демченко (Россия) — 1.22,547 (41,281 + 41,266)
13. Екатерина Батурина (Россия) — 1.22,869 (41,330 + 41,539)
18. Екатерина Катникова (Россия) — 1.23,125 (41,496 + 41,629)
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