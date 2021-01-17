Немка Натали Гайзенбергер стала победительницей этапа Кубка мира по санному спорту в Оберхофе.

Лучшая из россиянок — Татьяна Иванова — показала четвертый результат.

Санный спорт

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

7-й этап

Женщины

Одиночка

1. Натали Гайзенбергер (Германия) — 1.22,121 (41,112 + 41,009)

2. Маделин Эгле (Австрия) — 1.22,349 (41,147 + 41,202)

3. Анна Беррайтер (Германия) — 1.22,357 (41,227 + 41,130)

4. Татьяна Иванова (Россия) — 1.22,389 (41,201 + 41,188)

6. Виктория Демченко (Россия) — 1.22,547 (41,281 + 41,266)

13. Екатерина Батурина (Россия) — 1.22,869 (41,330 + 41,539)

18. Екатерина Катникова (Россия) — 1.23,125 (41,496 + 41,629)