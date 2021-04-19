Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Альберт Демченко покинул пост старшего тренера сборной России по санному спорту. По словам самого экс-спортсмена, он принял решение сосредоточиться на работе помощником губернатора Пермского края Дмитрия Махонина по вопросам спорта и взаимодействия со спортивной общественностью.

«Я уволился из Центра спортивной подготовки и перестал быть старшим тренером сборной команды России по санному спорту», — приводит ТАСС слова Демченко.

Демченко объяснил, почему решил покинуть пост старшего тренера сборной: «Я счел свою миссию выполненной после того, как по итогам прошлого сезона российские саночники заняли первое общекомандное место на чемпионате мира. Поэтому решил перейти на следующую ступень и теперь уделяю все свое внимание и силы развитию спорта в родном Пермском крае, а также в Московской области».

«Я буду стараться помогать Роману Репилову готовиться к Олимпиаде, если решится вопрос финансирования, — подчеркнул Демченко. — Если с Викой (Викторией Демченко) я могу попробовать все решить, то по Роману вопрос пока остается открытым. В следующем сезоне нас ждет очень серьезный старт — Олимпийские игры, к которым надо готовиться тоже очень серьезно».

Демченко завершил карьеру спортсмена в 2014 году сразу по окончании Олимпийских игр в Сочи, после чего перешел на тренерскую работу в национальную команду. С 2015 по 2018 год он являлся главным тренером сборной России. В текущем четырехлетнем олимпийском цикле Демченко занимал пост старшего тренера национальной команды.

В настоящее время он является президентом Федераций санного спорта, бобслея и скелетона Московской области и продолжает оставаться членом президиума Федерации санного спорта России.