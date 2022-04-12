Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал снятие санкций с российских саночников.

«Если рассматривать цивилизованную практику, то этот прецедент, конечно, более чем существенный, и при рассмотрении других дел на него, конечно, будут ссылаться. Надеюсь, что и другие иски пойдут по тому же направлению, с учетом решений арбитража Международной федерации санного спорта. Но сказать об этом с уверенностью очень сложно, потому что на ситуацию влияет множество факторов», — цитирует Матыцина ТАСС.

2 марта исполком Международной федерации санного спорта (FIL) временно отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. 22 марта арбитражный суд FIL принял апелляцию федерации санного спорта России на отстранение спортсменов.

7 апреля арбитражный суд FIL отменил решение о временном отсранении российских спортсменов, тренеров, специалистов и судей от участия в соревнованиях под эгидой FIL.