Лох выиграл этап в Инсбруке, Павлюченко второй

Немецкий саночник Феликс Лох выиграл этап Кубка мира в Инсбруке в состязаниях одиночки. Вторым после трехкратного олимпийского чемпиона стал россиянин Семен Павличенко.

Инсбрук (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

1. Феликс Лох (Германия) — 1.39,771 (49,952 + 49,819)

2. Семен Павличенко (Россия) — 1.39,777 (49,891 + 49,886)

3. Иоханнес Людвиг (Германия) — 1.39,987 (50,001 + 49,986)...

11. Роман Репилов (Россия) — 1.40,504 (50,312 + 50,192)...

17. Павел Репилов (Россия) — 1.40,795 (50,396 + 50,399)...

25. Александр Горбацевич (Россия) — 1.41,812 (50,384 + 51,108)