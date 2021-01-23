Лох выиграл этап в Инсбруке, Павлюченко второй
16:28
Немецкий саночник Феликс Лох выиграл этап Кубка мира в Инсбруке в состязаниях одиночки. Вторым после трехкратного олимпийского чемпиона стал россиянин Семен Павличенко.
Инсбрук (Австрия)
Кубок мира
Мужчины
Одиночка
1. Феликс Лох (Германия) — 1.39,771 (49,952 + 49,819)
2. Семен Павличенко (Россия) — 1.39,777 (49,891 + 49,886)
3. Иоханнес Людвиг (Германия) — 1.39,987 (50,001 + 49,986)...
11. Роман Репилов (Россия) — 1.40,504 (50,312 + 50,192)...
17. Павел Репилов (Россия) — 1.40,795 (50,396 + 50,399)...
25. Александр Горбацевич (Россия) — 1.41,812 (50,384 + 51,108)
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