Лидер сборной России по санному спорту Иванова может пропустить этап Кубка мира в Сочи

Чемпионка мира 2019 года по санному спорту россиянка Татьяна Иванова была травмирована в воскресенье во время командной гонки в Пекине.

После возвращения спортсменки из Китая в Россию она пройдет медицинское обследование, тогда станет известен характер травмы спортсменки.

«Таня [Иванова] в эстафете выступила на грани серьезной травмы. Первичный осмотр показал, что она ушибла голеностоп, но надо дождаться результатов более углубленного медицинского обследования. Надеемся, что она выступит на следующем этапе в Сочи, но сейчас Татьяне больно наступать на ногу», — сообщил ТАСС главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 27 по 28 ноября.