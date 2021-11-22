Лидер сборной России по санному спорту Иванова может пропустить этап Кубка мира в Сочи
Иванова была травмирована в воскресенье во время командной гонки в Пекине
12:59
Чемпионка мира 2019 года по санному спорту россиянка Татьяна Иванова была травмирована в воскресенье во время командной гонки в Пекине.
После возвращения спортсменки из Китая в Россию она пройдет медицинское обследование, тогда станет известен характер травмы спортсменки.
«Таня [Иванова] в эстафете выступила на грани серьезной травмы. Первичный осмотр показал, что она ушибла голеностоп, но надо дождаться результатов более углубленного медицинского обследования. Надеемся, что она выступит на следующем этапе в Сочи, но сейчас Татьяне больно наступать на ногу», — сообщил ТАСС главный тренер сборной России Сергей Чудинов.
Следующий этап Кубка мира пройдет с 27 по 28 ноября.
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