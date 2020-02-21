Егоров вслед за Лаврентьевой завоевал серебро чемпионата Европы по натурбану

Александр Егоров завоевал серебро чемпионата Европы по натурбану. Россиянин показал результат 11,13 секунды, уступив только австрийцу Михаэлю Шайклю (11,11). Бронза — у итальянца Алекса Грубера (11,14).

Еще один представитель России Алексей Мартемьянов остановился в шаге от пьедестала, отстав от Грубера на 0,01 секунды.

Ранее в состязаниях женщин представительница России Екатерина Лаврентьева также стала серебряным призером.