Демченко — третья на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде
Немка Юлия Таубитц выиграла состязания одиночек на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде. Лучшей из россиянок стала Виктория Демченко, занявшая третье место. Победительница первого этапа в Инсбруке Татьяна Иванова в этот раз стала восьмой.
Лейк-Плэсид (США)
Кубок мира
Женщины
Одиночка
1. Юлия Таубитц (Германия) — 1.27,484 (43,826 + 43,658)
2. Эмили Суини (США) — 1.27,551 (43,863 + 43,688)
3. Виктория Демченко (Россия) — 1.27,706 (43,883 + 43,823)
4. Саммер Бритчер (США) — 1.27,975 (44,024 + 43,951)
5. Екатерина Катникова (Россия) — 1.28,056 (44,121 + 43,935)
6. Натали Маг (Швейцария) — 1.28,082 (44,130 + 43,952)...
8. Татьяна Иванова (Россия) — 1.28,188 (44,284 + 43,904)...
16. Екатерина Батурина (Россия) — 1.28,610 (44,586 + 44,024)