Немка Юлия Таубитц выиграла состязания одиночек на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде. Лучшей из россиянок стала Виктория Демченко, занявшая третье место. Победительница первого этапа в Инсбруке Татьяна Иванова в этот раз стала восьмой.

Лейк-Плэсид (США)

Кубок мира

Женщины

Одиночка

1. Юлия Таубитц (Германия) — 1.27,484 (43,826 + 43,658)

2. Эмили Суини (США) — 1.27,551 (43,863 + 43,688)

3. Виктория Демченко (Россия) — 1.27,706 (43,883 + 43,823)

4. Саммер Бритчер (США) — 1.27,975 (44,024 + 43,951)

5. Екатерина Катникова (Россия) — 1.28,056 (44,121 + 43,935)

6. Натали Маг (Швейцария) — 1.28,082 (44,130 + 43,952)...

8. Татьяна Иванова (Россия) — 1.28,188 (44,284 + 43,904)...

16. Екатерина Батурина (Россия) — 1.28,610 (44,586 + 44,024)