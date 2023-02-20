Чудинов рассказал, что национальная команда России оснащена санями отечественного производства
Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов заявил, что национальная команда полностью оснащена санями и комбинезонами отечественного производства.
«Команда полностью оснащена санями российского производства. Последние импортные сани у нас были во время Игр в Сочи, когда российскую сборную тренировал иностранный тренер. Комбинезоны тоже российского производства. Пожалуй, только перчатки и обувь у нас импортные, потому что по техническому регламенту мы должны выступать только в них», — приводит ТАСС слова Чудинова.
Перед началом сезона Международная федерация санного спорта приняла решение не допускать спортсменов из России до соревнований под своей эгидой.
Источник: https://tass.ru/sport/17095691
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