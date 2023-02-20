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Сегодня, 22:07

Турнир по санному спорту в Сочи из-за схода с гор снежной лавины может пройти по сокращенной программе

Алина Савинова
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Исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин сообщил, что турнир саночников в Сочи может пройти по сокращенной программе из-за сошедшей с гор снежной лавины.

«Турнир должен был проходить в течение двух дней, но теперь из-за схода лавины нельзя исключать того, что награды соревнований будут разыгрываться только в среду. Окончательное решение будет принято завтра к полудню. Сейчас идет обследование окрестностей трассы на предмет повреждения коммуникаций, сама трасса вместе с техническими объектами вообще не пострадала.

Изначально планировалось, что соревнования будут состоять из четырех заездов и начнутся завтра с утра, но теперь нам остается надеяться, что турнир стартует вечером. Если этого не случится, то соревнования пройдут по сокращенной программе из двух заездов. Хочу заметить, что погода в районе трассы остается непростой, четвертый день идет снег, горнолыжные спуски закрыты. Но пока нам подтверждают соревнования на 22 февраля в полном объеме», — приводит ТАСС слова Тюрина.

В понедельник, 20 февраля, в районе санно-бобслейной трассы на Красной Поляне произошел сход снежной лавины по селеотводу, в результате чего были повреждены ограждение и некоторые коммуникации. Сообщалось, что никто из спортсменов и сотрудников трассы не пострадал.

С 21 по 22 февраля в Сочи должен пройти Кубок памяти заслуженного тренера России по санному спорту Ивана Васильевича Иванова, отца серебряного призера Одимпиады-2014 в эстафете и бронзового призера Олимпийских игр в Пекине Татьяны Ивановой.

Источник: https://tass.ru/sport/17098149
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