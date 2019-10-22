Как сыграют «Локомотив» и «Зенит» в Лиге чемпионов?

Во вторник и среду российские клубы проведут третьи матчи группового этапа Лиги чемпионов. 22 октября в 22.00 по московскому времени «Локомотив» начнет свою встречу в Турине с «Ювентусом». «Зенит» отправляется в гости к «Лейпцигу». Стартовый свисток в матче на «Ред Булл Арене» прозвучит 23 октября в 19.55.

Начало еврокампании у «Юве» получилось скомканным. Туринцы вели у «Атлетико» в Мадриде со счетом 2:0, но ухитрились упустить победу. Впрочем, второй матч расставил все по местам — леверкузенский «Байер» был разгромлен со счетом 3:0. Команда Юрия Семина тоже справилась с «Байером» (2:1), а затем дома уступила «Атлетико» (0:2), хотя и сумела продержаться первые 45 минут под натиском Диего Косты и компании. Букмекеры не верят в успех железнодорожников в Италии. Коэффициент на их победу в БК «Лига Ставок» — 14,00. А вот вариант, при котором «Локомотив» не проиграет оценивается уже с более высокой вероятностью — 4,65.

Во втором матче фаворитом также являются хозяева. Учитывая, что"Зенит" сейчас на ходу с уверенными победами над «Ростовом» (6:1) и «Уралом» (3:1) в РПЛ и «Бенфикой» (3:1) в прошлом туре Лиги чемпионов, ставка 5,50 выглядит достаточно привлекательной.

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