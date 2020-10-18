«Динамо» не проиграет ЦСКА перед приходом в клуб Шварца?

В воскресенье, 18 октября, пройдет встреча между ЦСКА и «Динамо». Начало — в 16.30 по московскому времени.

Перерыв на матчи сборных закончился — пришло время вернуться к клубному футболу. В «Динамо» — перемены: команду возглавил немецкий специалист Сандро Шварц. В ЦСКА все стабильно: Виктор Гончаренко продолжает тренировать армейцев, всего на два очка отстающих от первого места в РПЛ. Возможно, новое назначение добавит «Динамо» куража — тогда у бело-голубых будет эмоциональное преимущество.

Правда, в игре с армейцами динамовцами будет руководить Александр Кульчий, потому что Шварцу не успевают оформить все документы на въезд в Россию. Не будет на этой игре и Андрея Воронина, который будет ассистировать немцу в «Динамо».

Эксперты БК «Лига Ставок» считают фаворитом предстоящего матча ЦСКА. На победу красно-синих можно поставить с коэффициентом 2,05. Выигрыш «Динамо» оценивается в 3,90, ничья — в 3,35.

Скорее всего, встреча получится результативной. На то, что команды забьют 0-1 гол, можно поставить за 2,45. На 2-3 мяча — за 1,85, на 4-5 — за 4,70, на 6 и более — за 28.

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