Российская премьер-лига и ее генеральный партнер БК "Лига Ставок" накануне старта футбольного сезона-2019/20 провели совместную пресс-конференцию. На встрече с журналистами глава премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о росте интереса болельщиков к играм первенства страны, а президент БК "Лига Ставок" Юрий Красовский представил новый слоган предстоящего сезона.

"Одна из основных миссий нашей компании – популяризация футбола, и спорта в целом, – заявил Юрий Красовский. – Мы делаем просмотр футбольных матчей более захватывающим и более интеллектуальным, привлекаем большее количество болельщиков. Устраиваем розыгрыши билетов, атрибутики. А в новый сезон "Лига Ставок" выходит с обновленным логотипом и новым коммуникационным сообщением "Умножаем"! Умножаем эмоции, умножаем интерес через просмотр матчей с друзьями и в кругу семьи".

Подводя итоги прошедшего сезона, Юрий Красовский представил статистику роста ключевых показателей и активности аудитории БК "Лига Ставок". Так, РПЛ заняла первое место по обороту, количеству ставок и количеству клиентов, делающих ставки на матчи среди топ-5 чемпионатов 2018/19 (в среднем на один матч). В компании зафиксирован рост оборота на 65,9% и количества клиентов на 64,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Оборот РПЛ составил больше, чем у каждого из топ-5 (Англия – на 54,3%, Испания – на 71,6%, Италия – на 98,8%, Германия – на 164,3%, Франция – на 229,5%). Количество ставок на РПЛ превысило количество ставок на любой чемпионат из топ-5 (Англия – 29,4%, Испания – 30,4%, Италия – 44,8%, Германия – 62,3%, Франция – 108,2%).

Кроме того, Юрий Красовский рассказал о планах по внедрению новой системы предупреждения договорных матчей. По его мнению, присоединение Российской Федерации к Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями вывело необходимость эффективной борьбы с "договорными" матчами на принципиально новый уровень.

"Букмекерский бизнес за последние три года очень изменился, – объяснил Юрий Красовский. – Теперь большая часть ставок, примерно 70% от оборота, принимаются в режиме live прямо во время матчей. Сегодня в мире успешно работает система выявления мошенничества в спорте Fraud Detection System. Она используется ФИФА, УЕФА, Олимпийским комитетом и большинством прогрессивных международных федераций спорта. Мы от лица отрасли выступили с инициативой внедрения такой системы в нашей стране – Российской национальной платформы (РНП) по борьбе с договорными матчами. В ее основу заложены сложные программные алгоритмы, которые в режиме реального времени отслеживают десятки параметров из сотен источников для выявления подозрительных матчей, нечестной спортивной борьбы. Это эффективный, но дорогостоящий продукт, финансирование которого будут осуществлять букмекерские компании через СРО. Сейчас мы встречаемся с руководством разных национальных федераций и лиг, чтобы познакомить их с принципами работы новой системы".





Но это не все инновации, которые привносит в российский футбол БК "Лига Ставок". Стартующий турнир пройдет по новому календарю, разработанному Лабораторией исследований спорта Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) при непосредственной поддержке генерального партнера РПЛ.

По мнению директора по маркетингу РПЛ Евгения Савина, идеальное расписание матчей разработать очень сложно.

"Всегда найдутся те, кто чем-то недоволен. Разработчики нам рассказали, что вариантов календаря больше, чем атомов во Вселенной. Принципиальное различие в том, что мы ушли от составления традиционной "таблицы Бергера", и сделали календарь с помощью искусственного интеллекта, в который заложили более сложные алгоритмы", – поделился Евгений Савин.

"Новый календарь – очевидный шаг вперед в развитии российского футбола. Стабильный календарь – стабильная игра. Нам было очень интересно принять участие в таком инновационном проекте, оказать финансовую и информационную поддержку в его разработке", – рассказал Юрий Красовский.

Премьер-лига будет технически развиваться и дальше. Президент РПЛ Сергей Прядкин подтвердил, что в наступающем сезоне будет внедрена система видео помощи арбитрам – ВАР, и в ближайшее время будет определен технический подрядчик.

В свою очередь Юрий Красовский рассказал о преобразованиях в букмекерской отрасли, затронув актуальные изменения в законодательстве.

"Важное нововведение – отмена двойной идентификации игроков онлайн-ставок. Это означает значительное упрощение процесса обязательной регистрации игроков. С 2014 года мы, легальные букмекеры, проигрывали теневому сектору как раз потому, что зарегистрироваться там было намного проще. На днях Президент РФ Владимир Путин, наконец, подписал указ об упрощении процесса идентификации. Это, определенно, станет, драйвером развития легальной букмекерской отрасли и поможет нам в борьбе с нелегальными букмекерами. Здесь у нас тоже есть прогресс: если раньше на теневой рынок приходилось 70% ставок, то теперь соотношение в нашу пользу составляет 60% на 40%".



В финале пресс-конференции Юрий Красовский назвал главного фаворита предстоящего сезона российской премьер-лиги.

"Наши аналитики установили коэффициент на победу "Зенита" в турнире на отметке 1,83, – Юрий Красовский. – У ближайшего преследователя "Локомотива" коэффициент – 6,0. На моей памяти это самый большой разрыв между фаворитами!".