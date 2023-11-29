Парфенов заявил, что к нему есть интерес со стороны «Актобе»
Российский тренер Дмитрий Парфенов высказался о возможном контракте с казахстанским «Актобе».
«На какой стадии находятся мои переговоры с «Актобе»? Пока сложно что-то сказать по стадии. Скажем так: интерес есть», — цитирует Парфенова Legalbet.
Ранее спортивный директор «Родины» высказался об уходе Парфенова с поста главного тренера команды.
49-летний специалист тренировал «Текстильщик» из Иваново, «Урал», «Арсенал» «Родину», с «Тосно» выиграл Кубок Росии-2017/18.
Источник: Legalbet
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