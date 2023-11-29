Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Акинфеев. 20-й сезон
Главная
Казахстан
Футбол

Сегодня, 13:52

Парфенов заявил, что к нему есть интерес со стороны «Актобе»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский тренер Дмитрий Парфенов высказался о возможном контракте с казахстанским «Актобе».

«На какой стадии находятся мои переговоры с «Актобе»? Пока сложно что-то сказать по стадии. Скажем так: интерес есть», — цитирует Парфенова Legalbet.

Ранее спортивный директор «Родины» высказался об уходе Парфенова с поста главного тренера команды.

49-летний специалист тренировал «Текстильщик» из Иваново, «Урал», «Арсенал» «Родину», с «Тосно» выиграл Кубок Росии-2017/18.

Источник: Legalbet
Дмитрий Парфенов
Футбол
ФК Актобе
1
0
Читайте также
«Было бы идеально выиграть золото со «Спартаком» и уехать в Европу». Интервью Хлусевича
Бедард прокомментировал ситуацию с Перри на фоне слухов о его связи со своей матерью
Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ
РИА Новости: снайпер ВС РФ ликвидировал солдата ВСУ после четырех дней выжидания
Повышение зарплаты с 1 января 2024-го: кому и на сколько увеличат
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Live
Воронков, Чинахов, Марченко и Проворов забили в одном матче НХЛ
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Форварду «Коламбуса» Воронкову плохо в Америке
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Руководство «Ак Барса» не считает приглашение Билялетдинова ошибкой
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, ритм-танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Главный тренер «Витязя» Рябыкин начал проявлять себя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Цанчжоу» Жуков: «Решил выступать за Казахстан, потому что почувствовал себя как дома»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости