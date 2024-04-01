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Тренер «Елимая» Карпович: «Разговор о трансфере Черышева был»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Елимая» Андрей Карпович рассказал о несостоявшемся переходе 33-летнего российского вингера «Венеции» Дениса Черышева в команду из Семея.

«Черышев? Да, был такой разговор. Мы отталкиваемся от реалий — наших финансовых возможностей. Второе — что даст нам этот футболист. Именно в наших реалиях, когда зима, плохие погода и качество полей, а не в «Венеции», Италии, Испании, на хороших полях. Все эти вещи мы учитываем, делаем выводы. Но да, разговор [о Черышеве] был. Он был в списках [трансферных]. Но по определенным причинам сотрудничества не получилось», — приводит слова Карповича Legalbet.kz.

Трансферное окно в Казахстане открыто до 5 апреля. Контракт Черышева с «Венецией» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне вингер провел восемь матчей в серии Б, не отметившись результативными действиями.

Источник: Legalbet.kz
Денис Черышев
ФК Венеция
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