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Сегодня, 18:20

Тренер сборной Казахстана Адиев: «Не веду никаких переговоров за спиной»

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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос о возможном уходе из команды.

«У нас состоялся легкий разговор с Адилетом Назарбаевичем. Было мало готовить ребят на игру с Люксембургом. После этой игры мы выдохнем и спокойно сядем, чтобы поговорить. У нас есть время до июньских игр. Я не веду никаких переговоров за спиной. У нас есть взаимное доверие с федерацией. Не собираемся расходиться из-за элементарных вещей», — приводит слова Адиева Meta-ratings.kz.

Сборные Люксембурга и Казахстана проведут товарищеский матч в ночь с 26 на 27 марта. Игра начнется в 00.45 по казахстанскому времени.

Источник: Meta-ratings.kz.
Магомед Адиев
Сборная Казахстана по футболу
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