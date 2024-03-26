Тренер сборной Казахстана Адиев: «Не веду никаких переговоров за спиной»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос о возможном уходе из команды.

«У нас состоялся легкий разговор с Адилетом Назарбаевичем. Было мало готовить ребят на игру с Люксембургом. После этой игры мы выдохнем и спокойно сядем, чтобы поговорить. У нас есть время до июньских игр. Я не веду никаких переговоров за спиной. У нас есть взаимное доверие с федерацией. Не собираемся расходиться из-за элементарных вещей», — приводит слова Адиева Meta-ratings.kz.

Сборные Люксембурга и Казахстана проведут товарищеский матч в ночь с 26 на 27 марта. Игра начнется в 00.45 по казахстанскому времени.