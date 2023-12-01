Дмитрий Парфенов возглавил «Актобе»

«Актобе» объявил о подписании контракта с тренером Дмитрием Парафеновым.

Соглашение с 49-летний специалистом рассчитано до конца сезона-2023/24.

Парфенов возглавлял «Родину» с июня 2022 года. Под его руководством команда в сезоне-2022/23 Мелбет-Первой лиги заняла пятое место и завоевала право участвовать в стыковых матчах за попадание в РПЛ. В стыках «Родина» по сумме двух встреч проиграла «Пари НН».

Ранее Парфенов также тренировал «Текстильщик» из Иваново, «Урал», «Арсенал», с «Тосно» выиграл Кубок Росии-2017/18.