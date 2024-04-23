Главный тренер «Кызылжара» Алиев может продолжить карьеру в «Ордабасы»

По информации Meta-ratings.kz, лавный тренер «Кызылжара» Али Алиев может возглавить «Ордабасы». Соответствующее предложение было сделано Алиеву после матча его команды против «Ордабасы» (1:1).

В случае, если Алиев примет шымкентскую команду, то нынешний главный тренер Александр Седнев покинет клуб. Алиев не единственный кандидат на эту должность. В шорт-листе есть и другие фамилии тренеров, в том числе из-за рубежа.