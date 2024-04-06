Воспитанник «Арсенала» Хадзитеодоридис: «Буду рад перейти в «Астану»

Защитник «Панетоликоса» Илиас Хадзитеодоридис будет рад переходу в «Астану».

«Мои родители из Казахстана. Насчет «Астаны» — пока ничего официального не жду. Буду рад, если это произойдет», — приводит слова Хадзитеодоридиса Legalbet.kz.

В текущем сезоне 26-летний защитник сыграл 26 матчей, в которых забил 3 мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 350 тысяч евро. Контракт игрока с греческим клубом рассчитан до конца июня 2024 года.