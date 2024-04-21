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Парфенов — о матче с «Кайратом»: «Такая победа стала всплеском эмоций для «Актобе»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Актобе» Дмитрий Парфенов прокомментировал победу в матче пятого тура чемпионата Казахстана против «Кайрата» (3:1).

«Такая победа стала всплеском эмоций для игроков. Здесь получилась другая игра, потому что поле хорошего качества и атмосфера была отличной. Это все повлияло на ход игры. Что касается Оразова, то это было неожиданно. За два часа был такой «сюрприз». Я никак не могу это комментировать. Ждите официальное обращение от клуба. Мы рассчитываем на всех игроков и дорожим ими. Каждому нашему футболисту говорю, что они сами знают свой потенциал», — приводит слова Парфенова Meta-ratings.kz.

Полузащиник «Актобе» Рамазан Оразов не смог принять участие в матче из-за жалобы «Кайрата» в ФИФА.

«Актобе» занимает первое место в чемпионате Казахстана, имея в активе 10 очков. «Кайрат» с 8 очками — на четвертой строчке.

Источник: https://meta-ratings.kz/news/parfenov-pro-ban-orazova-zhdite-obrashenie-ot-kluba-355495/
Дмитрий Парфенов
ФК Актобе
ФК Кайрат
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