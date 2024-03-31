Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Главная
Казахстан
Футбол

Сегодня, 13:23

Агент Вагнера Лав: «С удовольствием рассмотрим предложения из Казахстана»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Эвандро Феррейра, агент форварда «Атлетико Гоияниенсе» Вагнера Лав прокомментировал возможное возвращение игрока в чемпионат Казахстана.

«А у вас есть клуб, который заинтересован в подписании контракта с Вагнером? Если будет официальное предложение — я уверен, он его с удовольствием рассмотрит!» — приводит слова Феррейры Legalbet.kz.

39-летний бразилец с 2020 по 2021 год выступал за «Кайрат», став чемпионом Казахстана и обладателем Кубка страны.

В текущем сезоне Вагнер Лав провел 15 матчей за «Атлетико» и забил 6 голов.

Источник: https://legalbet.kz/news/agent-vagner-lav-s-udovolstviem-rassmotrit-predlozhenie/
Вагнер Лав
0
Читайте также
Теннисист Рублев ответил на вопрос о возможном участии в Олимпиаде
De Telegraaf: Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества
Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска
Сын Кости Цзю проиграл впервые в жизни: получил страшное рассечение, не смог остановить кровь и даже не видел соперника
Средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над Ярославской областью
Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан
Популярное видео
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
КХЛ продлевает сезон до 31 мая и другие реформы
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
Вратарь Федотов покинул ЦСКА и уезжает в «Филадельфию»
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Илья Воробьев возглавил ЦСКА
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» сократил отставание в серии с «Локомотивом»
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
СКА закончил выступление в Кубке Гагарина во втором раунде
Сафронов планирует вернуться в руководство «Динамо»
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кержаков заявил, что готов возглавить сборную Казахстана
Новости
RSS RSS
Все новости