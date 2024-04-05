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Сегодня, 10:12

Адиев отреагировал на новость о возможном назначении в «Ахмат»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Магомед Адиев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

«Вы официально узнаете. Мне некогда сейчас давать информацию. Дождитесь пожалуйста. Пара часов и у вас все будет», — сказал Адиев «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Адиев возглавит «Ахмат» и продолжит работать на посту главного тренера сборной Казахстана.

Вчера, 4 апреля, «Ахмат» объявил об уходе Мирослава Ромащенко с поста главного тренера команды. 2 апреля «СЭ» сообщал, что его место в грозненском клубе может занять Адиев.

Адиев является главным тренером сборной Казахстана с 2022 года. Вместе с командой он вышел в стыковые отборочные матчи Евро-2024, где потерпел разгромное поражение (0:5) от Греции в полуфинале Пути С.

Магомед Адиев
РПЛ
Сборная Казахстана по футболу
ФК Ахмат
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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