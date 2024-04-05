Адиев отреагировал на новость о возможном назначении в «Ахмат»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

«Вы официально узнаете. Мне некогда сейчас давать информацию. Дождитесь пожалуйста. Пара часов и у вас все будет», — сказал Адиев «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Адиев возглавит «Ахмат» и продолжит работать на посту главного тренера сборной Казахстана.

Вчера, 4 апреля, «Ахмат» объявил об уходе Мирослава Ромащенко с поста главного тренера команды. 2 апреля «СЭ» сообщал, что его место в грозненском клубе может занять Адиев.

Адиев является главным тренером сборной Казахстана с 2022 года. Вместе с командой он вышел в стыковые отборочные матчи Евро-2024, где потерпел разгромное поражение (0:5) от Греции в полуфинале Пути С.