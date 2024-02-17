Адиев: «Думаю, что матч сборной России с Казахстаном возможен»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, что товарищеский матч с командой России возможен.

«Я думаю, что матч сборной России с Казахстаном возможен, такие разговоры шли. До меня доходила информация из федерации футбола, что были определенные контакты. Но все не так просто — у нас есть свои запланированные игры в даты ФИФА. Решение о проведении матча принимает именно Федерация футбола Казахстана. Когда есть возможность сыграть с какой-то сборной, мы вместе с федерацией выбираем: они — по финансам, а я — как тренер. После всех этих моментов мы принимаем окончательное решение», — цитирует «РБ Спорт» Адиева.

25 марта пройдет товарищеский матч между сборными России и Парагвая на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Перед этим команда Валерия Карпина 21 марта там же сыграет со сборной Сербии.