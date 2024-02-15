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Футбол

15 февраля, 07:43

Глушаков может продолжить карьеру в Казахстане

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник Денис Глушаков может продолжить карьеру в одном из клубов чемпионата Казахстана, сообщает Metaratings.ru.

Представители 37-летнего россиянина контактировали с клубом из Казахстана, когда игрок еще был на зимних сборах «Ростова». Игрок получил обратную связь, но тогда предпочел остаться в расположении южной команды.

В январе 37-летний полузащитник прошел медосмотр в «Ростове» и начал тренировки с южанами на сборах.

30 января Глушаков и костромской «Спартак» расторгли договор по взаимному согласию. В клубе сообщили, что у футболиста «назревает предложение от клуба лигой выше».

Источник: https://metaratings.ru/news/denis-glushakov-mozhet-prodolzhit-kareru-v-klube-iz-chempionata-kazakhstana-334209/
Денис Глушаков
Футбол
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