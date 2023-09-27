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Сегодня, 12:00

«Астана» — «Окжетпес»: прямая трансляция матча чемпионата Казахстана

Перенесенный матч 18-го тура чемпионата Казахстана «Астана» — «Окжетпес» пройдет 27 сентября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК &amp;quot;Астана&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Астана&quot;

«Астана» примет «Окжетпес» в перенесенной игре 18-го тура чемпионата Казахстана в среду, 27 сентября. Встреча пройдет на «Астана Арене», начало — в 16.00 по московскому времени.

Казахстан: Высшая лига. 18-й тур
27 сент, 16:00. Astana Arena (Астана)
Астана
Окжетпес

В России поединок не покажут. В Казахстане игру покажут в прямом эфире телеканала «Qazsport».Формальные события встречи «Астана» — «Окжетпес» будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

«Астана» не проигрывает на своем поле четыре матча подряд. Команда уступает лидеру чемпионата Казахстана всего три очка. «Окжетпес» находится в зоне вылета и в трех недавних выездных играх набрал очки лишь однажды — одолели последнюю команду лиги «Аксу» (1:0).

В первом круге соперники разошлись нулевой ничьей.

Чемпионат Казахстана по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Футбол
ФК Астана
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