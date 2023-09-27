«Астана» примет «Окжетпес» в перенесенной игре 18-го тура чемпионата Казахстана в среду, 27 сентября. Встреча пройдет на «Астана Арене», начало — в 16.00 по московскому времени.

В России поединок не покажут. В Казахстане игру покажут в прямом эфире телеканала «Qazsport».Формальные события встречи «Астана» — «Окжетпес» будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

«Астана» не проигрывает на своем поле четыре матча подряд. Команда уступает лидеру чемпионата Казахстана всего три очка. «Окжетпес» находится в зоне вылета и в трех недавних выездных играх набрал очки лишь однажды — одолели последнюю команду лиги «Аксу» (1:0).

В первом круге соперники разошлись нулевой ничьей.

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