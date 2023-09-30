Казахстан: расписание матчей и трансляции 30 сентября — 1 октября
В субботу, 30 сентября стартует 24-й тур казахстанской премьер-лиги матчем «Шахтер» (Караганда) — «Тобол». Завершится тур в воскресенье, 1 октября, встречами «Каспий Актау» — «Кайрат» и «Атырау» — «Мактаарал».
Трансляции матчей казахстанской премьер-лиги доступны на телеканалах Qazsport (на русском и казахском языках) и Qazaqstan (только казахский язык). Также бесплатно игры можно посмотреть на YouTube-канале PFLK TV.
Расписание трансляций матчей 24-го тура премьер-лиги:
30 сентября, суббота
14.00. «Шахтер» (Караганда) — «Тобол»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: PFLK TV
16.00. «Актобе» — «Астана»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: PFLK TV
1 октября, воскресенье
12.00. «Кызыл-Жар» — «Окжетпес»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: PFLK TV
12.00. «Аксу» — «Кайсар»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: PFLK TV
13.00. «Жетысу» — «Ордабасы»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: PFLK TV
14.00. «Каспий Актау» — «Кайрат»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: PFLK TV
14.00. «Атырау» — «Мактаарал»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: PFLK TV
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