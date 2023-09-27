Казахстан: расписание матчей и трансляции недели
Игры 24-го тура чемпионата Казахстана пройдут 30 сентября и 1 октября. До этого 27 сентября состоятся три перенесенных матча. Видеотрансляции игры в прямом эфире можно смотреть на канале «Qazaqstan».
«Ордабасы» лидирует в турнирной таблице чемпионата Казахстана с 49 очками, имея одну игру в запасе. На второй строчке располагается «Астана» с 46 баллами.
Перенесенные матчи 18-го тура чемпионата Казахстана:
27 сентября, среда
12:00. «Кызыл-Жар» — «Тобол»
16:00. «Астана» — «Окжетпес»
17:00. «Ордабасы» — «Мактаарал»
24-й тур чемпионата Казахстана:
30 сентября, суббота
14:00 . «Шахтёр Караганда» — «Тобол»
16:00. «Актобе» — «Астана»
1 октября, воскресенье
12:00. «Кызыл-Жар» — «Окжетпес»
12:00 «Аксу» — «Кайсар»
13:00. «Жетысу» — «Ордабасы»
14:00. «Атырау» — «Мактаарал»
14:00 «Каспий» — «Кайрат»
Время начала матчей — московское. Время в Москве на 3 часа отстает от времени в столице Казахстана — Астане.
Матчи казахстанской лиги в прямом эфире показывают на youtube-канале PFLK TV. Трансляция доступна только внутри страны. На русском языке игры транслируют «РТРК «Казахстан», «Сетанта Спорт Евразия», Qazsport и Qazaqstan, они входят в программу кабельных операторов. Портал Sports.kz предоставляет возможность смотреть прямые эфиры матчей через компьютер. Некоторые игры доступны бесплатно на официальных сайтах и в мобильных приложениях букмекерских компаний.
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