Чем удивил состав сборной России и на что она может рассчитывать на ЧМ в Риге

Обзор дня Алексея Шевченко.

Евротур

Два поражения на этапе Евротура, всего одна победа — и вот уже начались вздохи, мол, все пропало. Кричат те же люди, которые после успеха на предыдущих этапах говорили, что Евротур никому не нужен. Но мы выиграли общий зачет, если уж так важен спортивный принцип. В Чехию команда отправлялась получить ответы на совсем другие вопросы. Не счет важен, не количество очков. Ни разу мы не сыграли составом, который выйдет на первую игру против Чехии в столице Латвии. Это самый большой минус, но опять же тренерскому штабу надо было совершить отсев, а проверять игроков из Северной Америки бессмысленно. Даже если кто-то и сыграл бы неудачно, то никакой информации мы бы не получили. Только прилетели ребята, позади сезон. Пусть уж лучше восстановятся.

Конечно, глупо отрицать, что у команды есть проблемы с вратарями. Не убедили все, даже Александр Самонов, одержавший одну победу. Но именно он будет первым номером команды в первой части турнира. Ничего поменять мы не можем, ждать, что к нам приедут Сергей Бобровский, Семен Варламов, Илья Сорокин или Андрей Василевский, странно. Вполне возможно, что когда они освободятся, то и сборная уже будет дома. Надо уж верить в голкиперов, да и оборона заметно усилится и не будет, надеемся, допускать глупых ошибок. А атака не такая уж и плохая. Сейчас еще Барабанов сыграет, который явно не насладился сезоном, есть Бурдасов, действующий на довольно приличном уровне. И не забывайте, что состав других сборных тоже далек от совершенства. Опозориться мы не должны. Кошмаром будет, если команда не выйдет из группы, во что тяжело поверить.

Отсев

Тренерский штаб сборной России назвал игроков, которые не поедут на чемпионат мира в Ригу. Пожалуй, обошлось без громких сенсаций. Отчасти к ним можно отнести попадание в окончательную заявку Сергея Толчинского, который долго болеет, но вы же видели, какие проблемы с атакой. Отказываться от хоккеиста такого уровня очень тяжело, а Константин Шафранов знает, как его использовать в большинстве.

Кто-то удивлен тем, что в Латвию не едет Егор Яковлев. На Евротуре он был капитаном, провел хороший сезон, но остался вне заявки. Тем не менее не считаю, что это какое-то странное решение. Беда в том, что Яковлев последнюю проверку перед чемпионатом мира провалил. Он смотрелся очень плохо, особенно в двух последних матчах. А все ведь знали, что именно защитникам нужно играть в Чехии идеально, так как едут ребята из НХЛ. В первом большинстве его могут заменить Игорь Ожиганов, Иван Проворов, в конце концов, Никита Нестеров.

Ничем не впечатлили Дмитрий Юдин и Михаил Науменков, а Даниил Пыленков уже добился многого, добравшись до последнего отсева. Нет никакой сенсации в том, что домой отправляется Денис Зернов. Он совершенно ничем не впечатлил, продолжается серая полоса, начавшаяся в финальной серии Кубка Гагарина. К Павлу Красковскому были претензии от тренеров еще по ходу победной встречи. Наша команда оставляет два места, ожидая вратаря и нападающего из НХЛ.

Новичок

Битва за Кирилла Панюкова — самое непонятное, что было в начале мая в КХЛ. Напомним, что форвард заинтересовал «Металлург», они сделали оффершит хоккеисту, чьи права находятся у «Барыса». Но клуб из Казахстана повторил предложение и тут же продал игрока в «Ак Барс». Понятно, что из Казани уже понеслись сладкие речи, мол, крутой форвард, праворукий, быстрый и еще с десяток комплиментов. Вы бы видели, какие характеристики на своих игроков присылают агенты в клубы МХЛ, чтобы их клиентов взяли на просмотр! Если бы там был хоть один процент правды...

Я Панюкова в матчах за «Барыс» не помню. Точнее, знаю, кто он, видел удачные матчи, но не сказать, что это тот хоккеист, которого нахваливают в Казани. Новичок провел в прошлом сезоне 33 игры, и в некоторых он сидел на трибуне по спортивным причинам. У него скромные 8 + 8, да, были 4 + 3 в плей-офф, но, например, в той серии и Николай Голдобин из «Металлурга» тоже много забивал казахстанцам.

Кириллу 24 года. Возраст хороший, но к этому времени настоящие звезды уже знамениты, а в прошлом сезоне у Панюкова было 2 + 0. Кажется, что в «Ак Барсе» стараются отвлечь болельщиков от провальной трансферной кампании и создают шум на ровном месте. Если бы сохранили Галиева, Яруллина, так жестко не разочаровались в легионерах, то обмена с «Барысом» никто бы и не заметил.