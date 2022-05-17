Капризов с Шипачевым в первом звене и Сорокин в воротах. Каким был бы состав России на ЧМ?

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Непривычно следить за чемпионатом мира без сборной России. Нашу команду вместе с белорусами не допустили до турнира. Вместо традиционного ЧМ хоккеисты получили больше времени на отпуск. Нам же остается только предполагать, кем бы Россия играла против канадцев и других топ-сборных. Неопределенности добавляет утихшая из-за санкций ИИХФ борьба за власть в ФХР. Неизвестно, какой лагерь формировал бы состав в мирное время. Мы же решили собрать дримтим «СЭ», включив хоккеистов, вылетевших в первом раунде плей-офф НХЛ.

Вратари: Илья Сорокин (Айлендерс), Иван Федотов (ЦСКА), Тимур Билялов (Ак Барс).

Резерв: Илья Самсонов (Вашингтон).

Илья Сорокин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Неожиданно рано завершивший сезон Илья Сорокин — идеальный кандидат на роль первого номера сборной. «Айлендерс» прошлым летом если не короновали, то точно относили к претендентам на Кубок Стэнли. Регулярка разбила радужные прогнозы для ньюйоркцев и российской пары вратарей Сорокин — Варламов. Команду подкосили ковид и травмы, наложившиеся на плотный выездной календарь. «Айлендерс» сенсационно потеряли шансы на плей-офф задолго до окончания регулярки. Выступление за сборную — скромная компенсация для Ильи за неудовлетворительный сезон с «Айлс».

Сорокин знаком с уровнем чемпионатов мира. Илья приезжал на четыре турнира, но вышел лишь в пяти матчах и большую часть времени скучал за спинами опытных коллег. Иван Федотов на год младше новокузнецкого таланта, но карьеру за сборную экс-голкипер ЦСКА начал только в нынешнем сезоне. И как начал! Сразу с роли стартера на пекинской Олимпиаде. Федотов за пару лет вырос из вратаря высшей лиги до основного в кахаэловской сборной. Сезон для Ивана выдался насыщенным: неровная регулярка с длинными паузами, серебряная Олимпиада и золотой плей-офф с армейцами. Остались ли у Федотова силы — вопрос, от которого зависел бы выбор вратарей на турнир.

Не раз писал, что третьим на ЧМ логично приглашать вратаря из КХЛ на перспективу. Оптимальный выбор — Тимур Билялов из «Ак Барса», который пока не вышел на топ-уровень, но явно ближе к этой высоте, чем тот же Иван Бочаров, перешедший в «Локомотив». Впрочем, если бы в сборную вызвали Илью Самсонова, вылетевшего из плей-офф с «Вашингтоном», магнитогорец претендовал бы минимум на место дублера. Тогда кто-то из пары Федотов — Билялов оказался бы лишним.

Защитники: Иван Проворов (Филадельфия), Артем Зуб (Оттава), Дмитрий Орлов (Вашингтон), Владислав Гавриков (Коламбус), Александр Романов (Монреаль), Александр Никишин (Спартак), Григорий Дронов (Металлург).

Резерв: Егор Яковлев (Металлург), Никита Нестеров (ЦСКА).

Иван Проворов. Фото Global Look Press

Костяк обороны российской сборной, как и год назад, составили бы представители НХЛ. Большинство клубов, где играют русские защитники, или не попали в плей-офф, или завершили поход за кубком в первом раунде. Все больше наших парней захватывают ведущие пары команд НХЛ. Артем Зуб только год назад дебютировал за «Оттаву», но сейчас без него невозможно представить оборону «Сенаторз». Иван Проворов почти не уходит со льда за «Филадельфию» — играет по 25 минут. Пугающий показатель полезности (-20) не значит, что защитник только и делает, что привозит опасные атаки. Это следствие беспомощности всей команды.

Без Проворова голкиперам «Флайерз» пришлось бы еще сложнее. Притом что Иван не против помочь нападающим. Ярославец — лучший бомбардир среди защитников «Филадельфии». Владислав Гавриков залетел в первую пару «Коламбуса» и выходит в первой спецбригаде меньшинства. Среди основных защитников, отыгравших больше половины сезона, россиянин — лидер по полезности. Да, всего «минус 3», но у того же Зака Веренски «минус 15». Дмитрий Орлов — не системообразующий защитник «Кэпиталз», но вспомните, как партнер Овечкина доминировал на прошлом чемпионате мира, куда приехал только на три матча. Единственный гол канадцам в кошмарном четвертьфинале россияне забили как раз благодаря подключению Орлова.

Александр Романов окреп в «Монреале» и дорос до стабильного защитника основы «Канадиенс». Воспитанник «Крыльев Советов» провел больше всех матчей среди игроков обороны (79), а это говорит о многом. После крутой Олимпиады нашлось бы место в составе сборной для молодой спартаковской звезды Александра Никишина. Сильно отыграл плей-офф Григорий Дронов, который мог бы поехать на финский турнир как минимум седьмым защитником.

Нападающие: Александр Барабанов (Сан-Хосе), Вадим Шипачев (Динамо М), Кирилл Капризов (Миннесота), Андрей Кузьменко, Никита Гусев (оба — СКА), Владислав Каменев, Павел Карнаухов (оба — ЦСКА), Арсений Грицюк (Авангард), Илья Михеев (Торонто), Яков Тренин (Даллас), Василий Подколзин (Ванкувер), Александр Кадейкин (Салават Юлаев), Андрей Чибисов (Металлург).

Резерв: Михаил Григоренко (ЦСКА), Евгений Дадонов (Вегас), Кирилл Семенов (Ак Барс).

Александр Барабанов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Проблема с центрами коснулась бы россиян и на чемпионате мира. Никто из креативных форвардов, играющих на этой позиции в НХЛ, не помог бы в Финляндии. С Евгения Кузнецова не сняли «бан» от ИИХФ. Сомневаюсь, что Евгений Малкин после тяжелого сезона согласился бы приехать в сборную. Центрить в топ-6 пришлось бы нападающим из КХЛ. Вадим Шипачев остался в тени на Играх в Пекине, но отказываться от лучшего россиянина за пределами НХЛ так же глупо, как и натурализовывать ради Олимпиады Корбэна Найта из «Авангарда». Раскрывшийся в ЦСКА Владислав Каменев вписался бы во второе звено. Каменев — универсал. Понимает, как двигать шайбу в чужой зоне, и не чурается черновой работы у собственных ворот.

Заслужил вызов в сборную самый недооцененный россиянин из НХЛ Яков Тренин. Человек не боялся драться со Зденой Харой и сделал из себя незаменимого бойца нижних звеньев «Нэшвилла». Который может и забить в нужные моменты. Тренин вместе с Мэттом Дюшеном стал лучшим снайпером «Предаторз» в плей-офф и забил больше, чем Овечкин за «Вашингтон». Мне импонировала идея со сдвоенными центрами, которую Алексей Жамнов опробовал на евротуре и внедрил на Олимпиаде. Использовал бы фишку тренера на финском ЧМ. Александр Кадейкин и Павел Карнаухов, заявленный в нашем составе 13-м нападающим, создали бы конкурентную ротацию среди центров в боттоме.

Крайних нападающих из НХЛ хватило бы почти на все восемь позиций. В резерв занесем Евгения Дадонова из «Вегаса», Дениса Гурьянова из «Далласа» и Евгения Свечникова из «Виннипега». Россия всегда славилась сильными вингерами даже без учета суперзвезд. Но как минимум одна звезда до ЧМ доехала бы точно. Зажигающего в «Миннесоте» Кирилла Капризова встречали бы в сборной с караваем и солью. Нападающего «Уайлд» наградили бы местами в первой тройке и большинстве. Убежден, что такого форварда как раз и не хватило России на прошлом ЧМ.

В Финляндии хотелось бы увидеть команду, нацеленную на созидание и творчество. Осторожным и закрытым хоккеем болельщики насытились на Олимпиаде. Ресурсы для атакующего состава у тренеров есть. Необходим на чемпионате мира Андрей Кузьменко. А Арсений Грицюк уже не воспринимается как молодой резервист, способный закрыть дыру в составе. Форвард «Авангарда» за сезон вырос в звезду КХЛ, съездил на Олимпиаду, где реализовал важный — серебряный — буллит в полуфинале против шведов и продолжил феерить в плей-офф.

Чибисов, Подколзин, Михеев и Барабанов — эталонные крайние для третьего и четвертого звеньев. Каждый при этом мог бы подняться в топ-6 в случае травм или разлада игры у партнеров. Карнаухов, Тренин и Каменев возьмут на себя меньшинство. В команде, нацеленной на золото, важен баланс. Только в виртуальном симуляторе собирают четыре атакующие тройки. В настоящем хоккее подобный ход крайне опрометчив. Ценность разрушителей, отвечающих за оборону, меньшинство и отрезки, когда надо оберегать преимущество в счете, велика.