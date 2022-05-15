Сборная Австрии была очень близка к сенсации, но уступила в овертайме

Австрия — США — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Нисснер — 1 (Каспер, Майер), 14:25 — 1:0. Хубер — 1 (Вуковиц), 34:26 — 2:0. Беллоуз — 1 (Майерс, Мегна), 34:43 — 2:1. Годетт — 1 (бол., Гальченюк, Джонс), 48:43 — 2:2. Хьюз — 1 (Фаррелл), 63:07 — 2:3.

Вратари: Киккерт (63:07) — Манн (63:07).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 16 (6+4+5+1) — 39 (11+14+12+2).

Судьи: Норд, Штольц.

15 мая. Тампере. Tampere Deck Arena. 4228 зрителей.

Австрия попала на ЧМ случайно

Сборная Австрии по хоккею — типичный хоккейный карлик, который обречен кататься в лифте между топ-дивизионом и идущим рангом ниже. Начиная с 2006 года страна, подарившая НХЛ Томаса Ванека и Михала Грабнера, лишь раз сумела сохранить прописку в элите и не свалиться вниз. Поэтому воспринимать австрийцев чем-то большим, чем проходной грушей для набивания личной статистики, невероятно сложно.

Вот и в этом сезоне команда под руководством швейцарца Роджера Бадера должна была рубиться в первом дивизионе за право нажать кнопку «вверх» с Румынией, Венгрией, Словенией, Литвой и Южной Кореей. Однако после отстранения от международных турниров сборных России и Белоруссии ИИХФ решила подарить ей халявную путевку в Финляндию, и австрийцы благодаря кабинетному решению вновь прикатили к хоккейному бомонду.

Но хоккей на родине Моцарта, Шварценеггера и Лауды развивается, и в последнее время Австрия выращивает довольно качественных молодых игроков. Например, не прошло и трех лет с того момента, когда «Миннесота» выбрала под общим 9-м номером реактивного малыша Марко Росси, как австрийцы вновь готовятся отгрузить в первый раунд энхаэловского драфта еще одного качественного центра — Марко Каспера, которого вы могли увидеть на прерванном МЧМ. Погодите, еще один центр и еще один Марко? Да! И если Росси ЧМ в Финляндии пропускает, то его тезка уже зажигает на своем первом взрослом международном турнире.

Именно мальчишка-масочник и поднял градус рядового матча группового этапа со сборной США, организовав сегодня первый гол Австрии в ворота американцев. Просто взгляните на то, как смело он протащил шайбу через полплощадки, закатился за ворота и выдал оттуда хитрую передачу на пятак Бенджамину Нисснеру.

США ушли с 0:2

Касперу всего месяц назад исполнилось 18 лет, но он еще в прошлом сезоне начал играть в чемпионате Швеции за «Регле», а в этом и вовсе превратился в регулярного игрока основы, настреляв 7 шайб в 49 матчах регулярки. В Лиге чемпионов, где клуб из Энгельхольма дошел до полуфинала, он и вовсе стал восьмым бомбардиром «грифонов» — 6 (2+4) очков в 12 играх. Чем не солидный результат? И это при том, что сын бывшего нападающего сборной Австрии и участника Олимпиады в Солт-Лейк Сити Петера Каспера редко поднимается выше третьего звена и периодически оказывается на позиции 13-го нападающего, подменяя кого-то из вингеров — играть в центре австрийцу пока не доверяют.

Кроме не по годам развитой «физики» и неплохих габаритов (183 см, 83 кг), у талантливого щегла не видно каких-то элитных навыков — все на очень-очень неплохом уровне. Поэтому сейчас скауты ставят его только во вторую половину первого раунда и называют потенциально крутым вспомогательным нападающим для топ-9. Какого-то вау-эффекта австриец регулярно не производит, но в «Регле» он выглядит реально очень зрело и пашет в обе стороны, будто играет с мужиками уже несколько лет.

В отличие от чуть более раскрученного тезки, уехавшего перед драфтом развиваться в Канаду транзитом через Швейцарию, уроженец Клагенфурта до осени 2020-го играл исключительно на родине и регулярно ездил в шведские тренинг-кемпы, во время одного из которых впечатлил селекционеров нынешнего лидера SHL. Сейчас Каспер-младший не собирается покидать Швецию раньше 2023 года, а генменеджер «Регле» Крис Эббот постоянно заявляет, что следующий сезон должен стать для австрийца прорывным. Но наличие у НХЛ трансферного соглашения с местным чемпионатом легко может скорректировать планы Марко и заставить его сорваться в Северную Америку чуть раньше срока. В общем, теперь Росси не единственный кандидат на звание наследника Томаса Ванека.

Удивительно, что австрийцы не остановились и на 34-й минуте удвоили преимущество. Гол Пауля Хубера получился не менее эффектным — богемную энхаэловскую пару Джонс — Хьюз австрийцы обыграли как фишки на тренировке.

И именно шайба форварда «Ред Булла» заставила сборную США проснуться. Причем на ответ парни Дэвида Куинна сподобились уже через 17 секунд. Не успели наши бывшие партнеры по Священному союзу порадоваться, как им ответил чеккер из «Айлендерс» Киффер Беллоуз, поразивший ворота Давида Киккерта красивым броском с неудобной руки. И хайлайт ниже стоит открыть хотя бы ради того, чтобы увидеть, с какого угла он это сделал.

А вот гол, сравнявший счет, пришел к американцам только на 48-й минуте — помогли звездно-полосатым большинство и классные кисти Адама Годетта из «Оттавы», которые в итоге перевели игру в овертайм и подарили Австрии первое очко на турнире. И в дополнительной пятиминутке в формате «3 на 3» куда более высокий уровень исполнительского мастерства США ожидаемо сыграл свою роль. Стоило австрийцам потерять шайбу на полборта в чужой зоне, как Куинн Хьюз убежал «один в ноль» и лишил нас первой сенсации на турнире, исправившись за ошибку в моменте с первой пропущенной. Но даже несмотря на поражение, австрийцы доказали всем, что могут на равных играть с топами и не позволят обыгрывать себя вполноги.