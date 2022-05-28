Канада прошлась катком по чехам. На третьем ЧМ подряд она сыграет в финале с Финляндией

«Кленовые листья» отправили шесть шайб в ворота соперника.

Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала

Канада — Чехия — 6:1 (1:1, 3:0, 2:0)

Голы: Крейчи — 3 (бол., Червенка, Гронек), 7:07 — 0:1. Козенс — 5 (Дюбуа), 19:27 — 1:1. Лаури — 4 (бол., Шабо, Джонсон), 27:33 — 2:1. Джонсон — 4 (Мерсер), 28:54 — 3:1. Барзал — 2 (бол., Козенс, Батерсон), 30:52 — 4:1. Силлинджер — 3 (Андерсон), 43:56 — 5:1. Козенс — 6 (Батерсон, Уайтклауд), 52:50 — 6:1.

Нереализованный буллит: Пастрняк (Чехия), 46:37.

Вратари: Дриджер — Веймелка. Штраф: 8 — 8. Броски: 35 (11+16+8) — 26 (10+8+8). Судьи: Рекуцки, Хейккинен.

28 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.

Исход второго полуфинала сложно назвать неожиданным, если отталкиваться от качества игры, которую показали команды. Мастерства чешских звезд оказалось катастрофически мало, чтобы победить более сбалансированного по линиям соперника. Хотя до начала матча казалось, что у европейцев есть хороший шанс спасти планету Земля от третьего подряд финала чемпионата мира Финляндия — Канада.

Команде, которую тренирует опытный Кари Ялонен, на турнире не хватало ни цельности, ни яркости. Но на ключевых позициях действуют игроки серьезного уровня с большим опытом НХЛ. Бывшие партнеры по «Бостону» Давид Пастрняк и Давид Крейчи выходят в первой тройке вместе с самым результативным хоккеистом чемпионата мира Романом Червенкой — равного по силам сочетания у канадцев даже близко нет. Именно это звено приложило руку к первому голу, реализовав большинство нетипичным образом. Атаку с ходу разящим броском завершил Крейчи.

Сборная Канады поначалу выглядела солидно, пытаясь за счет хорошего движения и активности со стороны всех четырех звеньев выбить соперника из равновесия. Если бы защитник Зак Уайтклауд на своем пятачке сыграл аккуратнее и не заехал клюшкой по лицу Пастрняку, то матч сразу мог пойти по сценарию Клода Жюльена. Вместо этого лысому канадскому тренеру оставалось только материться на скамейке, глядя на безответственное поведение своих игроков. Четыре малых штрафа еще до того, как истекла 12-я минута первого периода — это совершенное безобразие. Чехи своим счастьем в полной мере воспользоваться не сумели. Они забили лишь раз и упустили как минимум четыре явных голевых момента, причем больше других не везло опытному форварду «Сан-Хосе» Томашу Гертлу. Хорошо проявил себя канадский вратарь Крис Дриджер, заслуживший право считаться лучшим в своей команде.

Сборная Канады не сразу вернулась в дело даже в формате «пять на пять» и казалось, что уступать всего в одну шайбу для нее окажется отличным исходом. Но на последней минуте стартового периода «кленовые» забили. Фирменным прессингом, в котором необычайно хорош их лучший бомбардир Пьер-Люк Дюбуа, они задушили за чужими воротами Гертла и Радека Шимека, а Дилан Козенс со второй попытки с пятачка пробил Карела Веймелку. Что в этом моменте делал чешский защитник Ян Шкотка — вопрос для специального исследования.

Перерыв вроде бы пошел на пользу сборной Чехии. Она не выглядела обреченной и относительно уверенно справлялась с канадскими атаками. Проблемы у европейской команды появились с той стороны, откуда их меньше всего ждешь. Глупые удаления на ровном месте получили лидеры — Пастрняк и Крейчи. Большинство канадцы оба раза реализовали быстро и легко. В промежуток между этими голами вместились шайба Кента Джонсона и оказавшийся бесполезным таймаут от Ялонена.

В полуфинале чемпионата мира отыграть такой гандикап способна, наверное, только сборная Канады. Чехи не опустили рук и пытались изо всех сил изменить ход матча. Пара неиспользованных моментов, включая выход Якуба Враны «один в ноль», только подчеркнули безнадежность этой попытки. Канадцы грамотно перестроились и спокойно действовали по счету, предпочитая не форсировать события.

Разные весовые категории двух команд стали окончательны очевидны в начале третьего периода. Сборная Канады забила еще, приложив минимум усилий — даже юниоры сопротивлялись бы упорнее, чем чехи, которым необходимо было уже задумываться о матче за «бронзу» против американцев. Не использованный Пастрняком буллит из этой же серии. Мыслями игроки сборной Чехии были где-то далеко.