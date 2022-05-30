«Это отстой». Канадские игроки, журналисты и болельщики в шоке от судейства в финале ЧМ

Чемпионат мира в Финляндии ожидаемо завершился скандалом из-за победы хозяев турнира.

Чемпионат мира. Финал

Финляндия — Канада — 4:3 ОТ (0:0, 0:1, 3:2, 1:0)

Голы: Козенс — 7 (бол., Барзал, Сиверсон), 24:00 — 0:1. Гранлунд — 4 (бол., Хейсканен, Лехтонен), 44:13 — 1:1. Гранлунд — 5 (бол., Лехтонен, Хартикайнен), 45:57 — 2:1. Армиа — 5 (Ламмикко), 54:04 — 3:1. Уайтклауд — 2 (Барзал, Андерсон), 57:48 — 3:2. Комтуа — 3 (Барзал, Батерсон), 58:36 — 3:3. Маннинен — 6 (бол., Гранлунд, Хейсканен), 66:42 — 4:3.

Вратари: Олкинуора — Дриджер (Томкинс, 44:13, 57:35 — 57:48, 58:00 — 58:36).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 31 (7+8+11+5) — 22 (9+9+4+0).

Судьи: Норд, Олунд.

29 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.

Развязку чемпионата мира испортило ужасное судейство финала. Канадцы вели 1:0 перед третьим периодом, но сомнительные удаления сломали матч. Финны отыгрались, реализовав два большинства, но команда Клода Жюльена на характере спаслась в концовке. Не без участия арбитров хозяева забили золотой гол в овертайме. Пограничное удаление Тома Шабо использовал Сакари Маннинен. Судьи обнулили старания отважной сборной Канады. Только-только «Кленовые листья» поднимали голову, как им прилетали «подарки» от арбитров, показавших образцовое домашнее судейство.

Финал оставил противоречивые впечатления. До третьего периода на Tampere Deck Arena царила скука: минимум моментов, лишь одна шайба канадцев. Малособытийную игру преобразили судьи. Финны умело реализовали большинство, канадцы титаническими усилиями спаслись в концовке. Разве такой драмы не заслуживал матч за золото? Конечно заслуживал, однако постановщиками спектакля в третьем периоде выступили не только хоккеисты, но и арбитры, которые странными удалениями перевернули ход игры.

Реакция канадцев на вмешательство судей последовала моментально. Клод Жюльен неоднократно во время матча обращался к арбитрам, недоумевая от решений наказать того же Коула Силлинджера (за то, что Миро Хейсканен сам попал себе клюшкой по лицу). После финала североамериканское инфополе всколыхнулось от обсуждений качества судейства.

— Позор. Надеюсь, судьи тоже получат золотые медали, если Финляндия выиграет, — написал в Twitter экс-защитник «Оттавы» Марк Мето.

Сборная Финляндии забрасывает победную шайбу в ворота Канады. Фото AFP

— Финский игрок упал как мешок с картошкой, обделавшись самым очевидным образом, и судья, конечно же, зафиксировал удаление, — пишет HawksInsider про штраф Шабо в овертайме.

— Я не знаю, выиграла бы Канада, но судейство в матче за золото против Финляндии было комичным и очень плохим. Особенно понравилось, когда Канада получила удаление после того, как финн ударил себя по лицу собственной клюшкой, — поделился мнением о финале комментатор TSN Дин Браун.

— Это отстой. Мы так много работали, и все решилось вот таким образом. Мы знаем, что на таких турнирах немного другие правила, но дело не в этом. Это расстраивает. Мы даже больше не знаем свод этих правил, — цитирует форварда Канады Пьер-Люка Дюбуа TSN.

Посыл экспертов поддержали болельщики, предложившие в комментариях финнам отпраздновать победу вместе с арбитрами. Негодование вызывали не только пропущенные шайбы в большинстве. Когда Микаэль Гранлунд забивал первый гол, травмировался основной вратарь Канады Крис Дриджер. Вышедший на замену Мэтт Томкинс до финала не сыграл ни одной минуты. Чем завершился для «Кленовых» матч за золото, все прекрасно знают.

Ажиотаж вокруг чемпионата мира в Канаде ниже, чем в Европе. Внимание хоккейной аудитории обращено к Кубку Стэнли, где в полуфинале впервые с 2006-го сыграет клуб из Эдмонтона. Этим объясняется скромная обратная связь прессы по турниру. Первые страницы медиагигантов скромно украшают заметки о поражениях США и Канады, в которых кратко пересказывается ход матчей. Представляю, как разразились бы критикой североамериканские коллеги, если бы их сборные так же цинично прибили судьи на Олимпиаде или Кубке мира.

Чемпионат мира-2022 пронизан околохоккейными нелицеприятными сюжетами. Даже символично, что турнир завершился судейским скандалом. ИИХФ с новым президентом Люком Тардифом не завалила ЧМ (уже успех), но ужасное судейство (речь не только о финале) испортило впечатления от хоккея. Уровень которого и так снизился из-за отстранения России и Белоруссии. Пожалуй, мы посмотрели самый противоречивый ЧМ за последние годы. Подобная развязка финала не повышает престиж ИИХФ.